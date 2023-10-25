Жена футболиста Смолова показала видео тренировки на девятом месяце беременности

На кадрах Истомина приседает, делает упражнения с гантелями и отжимается. Модель рассказала подписчикам, что даже на поздних сроках беременности тренируется 3-4 раза в неделю. Кроме того, дома она занимается растяжкой и катается на массажном ролле.

Ранее супруга футболиста показала фигуру в нижнем белье. Подписчики отметили, что Истомина находится в отличной форме.