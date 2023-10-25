16:35, 25 октября 2023
1 мин.
Жена футболиста Смолова показала видео тренировки на девятом месяце беременности
© Кадр: видео @diamond_april
Видео с тренировки на девятом месяце беременности показала жена футболиста Федора Смолова, модель и диджей Карина Истомина. Кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах Истомина приседает, делает упражнения с гантелями и отжимается. Модель рассказала подписчикам, что даже на поздних сроках беременности тренируется 3-4 раза в неделю. Кроме того, дома она занимается растяжкой и катается на массажном ролле.
Ранее супруга футболиста показала фигуру в нижнем белье. Подписчики отметили, что Истомина находится в отличной форме.