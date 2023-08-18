19:01, 18 августа 2023
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Жена Дмитрия Диброва перебрала мусор в пятизвездочном отеле в Турции
© Фото: @polinadibrova
Мусор в пятизвездочном отеле в Турции пришлось перебрать жене известного телеведущего Дмитрия Диброва и матери троих сыновей, модели, обладательнице титула «Миссис Россия 2017» Полине Дибровой.
Видеозаписью с места событий она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Причиной для необычного занятия многодетной москвички стал проступок ее девятилетнего сына Федора, выбросившего в помойный контейнер ортопедические пластинки для выравнивания зубов.
Дибровой удалось найти пропажу и вернуть пластинки на предназначенное для них место.