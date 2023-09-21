32-летняя жена Александра Цекало показала фигуру в платье с глубоким декольте

В платье с глубоким декольте снялась 32-летняя жена 62-летнего шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин. Соответствующее фото она опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость позировала на улице. Она появилась перед объективом камеры в зеленом платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Свой образ Дарина дополнила черной сумкой, часами и солнцезащитными очками с темными стеклами и тонкой оправой черного цвета. Волосы она оставила распущенными.