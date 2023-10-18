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13:31, 18 октября 2023
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«Шла туда в любую погоду»: жена Безрукова рассказала о первых тратах в Москве

«Шла туда в любую погоду»: жена Безрукова рассказала о первых тратах в Москве

© Фото: Andrey Konstantinov / Unsplash

О своих первых тратах в Москве рассказала в беседе с интернет-изданием «Москвич Mag» иркутянка по происхождению, жена актера Сергея Безрукова, режиссер и сценарист Анна Матисон.

«Первым, на что я потратила деньги в столице, были абонементы в консерваторию и билеты в театры. Как истинный неофит, я шла туда в любую погоду, активно пользовалась корочкой ВГИКа, чтобы смотреть спектакли — откуда угодно, лишь бы смотреть. До сих пор мне достаточно зайти в БЗК, чтобы началось внутреннее волнение», — рассказала она.

Матисон отметила, что при этом ни разу не была в московских клубах и не знает ни одного названия ночных заведений.

Ранее «крепкую» привычку москвичей назвал популярный актер, уроженец Костромы Даниил Воробьев.

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