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12:01, 03 сентября 2023
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Жена актера Янина опровергла информацию о смерти мужа

Жена актера Янина опровергла информацию о смерти мужа

© Кадр: сериал «Сильнее судьбы».

Жена актера сериала «Фурцева» Алексея Янина Дарья опровергла информацию о смерти супруга, о которой СМИ сообщали 2 августа. По ее словам, она стала жертвой мошенников, которые дали ей ложную информацию. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артистка пояснила, что аферисты представились работниками НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и сказали ей, что ее муж умер. Позже выяснилось, что Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии, но он жив.

По данным Mash, супруга артиста написала заявление в полицию.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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