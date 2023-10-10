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02:32, 10 октября 2023
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Москвичка нашла в своей квартире желтую змею

Москвичка нашла в своей квартире желтую змею

© Фото: Unsplash

Змею яркого желтого цвета нашла жительница Москвы в своей квартире на северо-западе столицы на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники. По данным телеканала «360» со ссылкой на экстренные службы, длина найденной в жилище россиянки змеи составил около 30 сантиметров.

К столичной жительниц выехали сотрудники специальных городских служб и департамента природопользования. Они должны будут выловить змею и вывезти ее из квартиры женщины. Как змея попала в квартиру и кому она принадлежит, остается неизвестным.

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