Ждите богатства и любви! Этим знакам зодиака повезет в 2024 году

Ждите богатства и любви! Знаки зодиака, которым повезет в 2024 году, назвала Teleprogramma.pro таролог Анна Савельева.

В первую очередь, это Весы. Самыми благоприятными днями для них станут 6, 10, 24 и 27 мая, а также 15 ноября. Весам будет сопутствовать удача в финансах.

У Стрельцов благополучно сложится конец этого года. «Они будут получать подарки судьбы, сюрпризы от Вселенной, а также сейчас удачное время для шопинга. Хорошо обновить технику, но в общем-то приветствуются любые покупки для удовольствия», — рассказала таролог. В декабре Стрельцов может ждать бонус на работе.

Удачные дни для Скорпионов — 11 и 18 января. «Покупайте лотерейные билетики после новогодних праздников, есть шанс очень удачно вступить в новый год», — порекомендовала Савельева.

Ранее стали известны три знака зодиака, которым сопутствует удача.