Ждала в гости инопланетян. Наталья Подольская призналась в странных увлечениях

В юношеском увлечении гаданием на картах и всяческими «черными обрядами» с вызыванием Пиковой Дамы и инопланетян призналась в беседе с «Пятым каналом» певица Наталья Подольская.

«Мы соединяли карандаши и призывали инопланетян прийти. И они, как нам казалось, приходили!» — поделилась воспоминаниями артистка.

Она отметила, что перестала верить в подобные вещи, потому что с возрастом у нее «прибавилось ума».

Ранее певица Катя Лель опознала найденных в Мексике трехпалых существ.