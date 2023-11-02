00:01, 02 ноября 2023
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Ждала в гости инопланетян. Наталья Подольская призналась в странных увлечениях
© Кадр: @nataliapodolskaya
В юношеском увлечении гаданием на картах и всяческими «черными обрядами» с вызыванием Пиковой Дамы и инопланетян призналась в беседе с «Пятым каналом» певица Наталья Подольская.
«Мы соединяли карандаши и призывали инопланетян прийти. И они, как нам казалось, приходили!» — поделилась воспоминаниями артистка.
Она отметила, что перестала верить в подобные вещи, потому что с возрастом у нее «прибавилось ума».
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