Диетолог перечислил опасные для здоровья поджелудочной железы продукты

Наиболее опасные для здоровья поджелудочной железы продукты перечислил в беседе с изданием «Царьград» врач-диетолог Алексей Кабанов.

Он предупредил, что существенно замедлить работу крайне важного органа способны содержащие большое количество сахара газированные напитки. Эксперт пояснил, что сахар провоцирует поджелудочную вырабатывать много инсулина, что истощает ее возможности.

Второй наиболее тяжелый для поджелудочной железы продукт — жареное мясо. В процессе его переработки органу необходимо расходовать очень много ферментов, что со временем приводит к спазмам.