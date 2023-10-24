Россиянка застряла в лифте и провисела головой вниз полчаса

Жительница Нижнего Тагила оказалась «зажеванной» лифтом в подъезде своего дома. По данным издания «Подъем», когда она заходила в кабину подъемника с детской коляской, лифт неожиданно начал движение.

В результате верхняя часть тела женщины головой вниз оказалась на уровне первого этажа, а нижняя часть тела — на уровне второго. В таком положении пострадавшая провела больше получаса, прежде чем ее освободили.

В результате ЧП у россиянки оказались переломаны стопы, а также были диагностированы вывихи, порванные связки и шок. Сейчас, после проведенной операции, ее состояние оценивается как средней тяжести. Ребенок не пострадал.

Известно, что на этот лифт уже поступали жалобы от местных жителей, однако при проверке летом никаких неполадок выявлено не было.

Ранее сообщалось, что лифт с двумя пассажирами сорвался в подмосковной многоэтажке.