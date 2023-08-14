Люди
08:01, 14 августа 2023
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Застолье Елены Летучей в поезде из Москвы в Карелию попало на видео

Застолье Елены Летучей в поезде из Москвы в Карелию попало на видео
© Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Телеведущая Елена Летучая отправилась в Карелию из Москвы на поезде в компании друзей. В пути они устроили застолье. Видео с места событий из Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) одного из попутчиков звезды попало в Telegram-канал «Звездач».

Летучая и друзья накрыли стол в купе. На кадрах видно, как телеведущая ест черную икру. На стол также подали соленья, печеные картофель и овощи, пирог и салат.

«Мы поехали в Мандроги за грибами», — раскрыла цель поездки Летучая.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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