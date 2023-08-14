Застолье Елены Летучей в поезде из Москвы в Карелию попало на видео

Телеведущая Елена Летучая отправилась в Карелию из Москвы на поезде в компании друзей. В пути они устроили застолье. Видео с места событий из Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) одного из попутчиков звезды попало в Telegram-канал «Звездач».