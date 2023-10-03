Раскрыт средний заработок почасовых нянь в Москве

Средний заработок почасовых нянь в Москве раскрыли в материале «Известий». Так, по данным сервиса поиска домашнего персонала «Помогатель.ру», средняя ставка бебиситтера в столице — 350-400 рублей в час.

Однако, по словам управляющего директора «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артема Кумпеля, зарплаты нянь за прошедшие два месяца в столице увеличились на 14 процентов — до 450-500 рублей в час.

Самый высокую оплату в специализированных чатах и соцсетях предлагают «няням-москвичкам», а также бебиситтерам, которых можно нанять срочно.