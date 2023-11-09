Запрещено при мигрени! Неожиданный продукт, от которого болит голова

Неожиданный продукт, от которого может разболеться голова, назвала «Известиям» врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, при склонности к мигреням запрещено есть сыр.

«Среди распространенных триггеров — кофеин, менструация и беременность, голод, яркий свет, слишком громкие звуки и резкие запахи, нехватка или, наоборот, избыток сна, употребление спиртных напитков, особенно красного вина, сыра, колбасных изделий, вдыхание табачного дыма, физическая активность», — перечислила Демьяновская другие вещи, провоцирующие приступ головной боли.

Мигрень может продолжаться от нескольких часов до 2–3 дней. Она сопровождается пульсирующими приступами боли, светобоязнью, чувствительностью к звукам, тошнотой и трудностями с координацией. Как правило, недуг возникает из-за повышенной возбудимости нейронов и нередко передается по наследству.

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