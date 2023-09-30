Россиян удивила мера объема бензина на московских заправках

Мера объема бензина на московских заправках удивила россиян, фото ценника опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Как вам такое ноу-хау на заправках?» — поинтересовался автор снимка. Он выложил в сообщество фотографию стелы с ценами на АЗС. На светодиодном табло уточняется, что стоимость указана не за литр бензина, а за 0,9 литра.

«Мне, пожалуйста, 30 по 0,9. Как-то странно звучит», «Как и в магазине: молока не литр, а девятьсот», «А чего не за 100 граммов, как водка в кабаках?», «Переняли нанотехнологии у молочников», — написали пользователи сети.