Избавит и от запора, и от поноса! Доктор Павлова рассказала о чудо-свойствах доступного всем продукта

О чудо-свойствах доступного всем продукта — квашеной капусты — рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Микрофлора кишечника просто обожает продукты ферментирования, особенно если это квашеная белокочанная капуста. Сам процесс ее создания подразумевает размножение полезных бактерий, которые во время еды заселяют наш ЖКТ. Добавляя в рацион квашеную капусту и другие ферментированные продукты, мы предотвращаем многие болезни и укрепляем организм», — заявила эксперт.

Павлова уточнила, что квашеная капуста улучшает работу кишечника, избавляя от метеоризма, спазмов, поноса, запора, тяжести в животе и других неприятных явлений. Она также снижает риск развития онкологических заболеваний, способствует снижению веса и в целом укрепляет иммунитет.

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