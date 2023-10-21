Жителю Подмосковья оставили записку с угрозами из-за парковки в чужом дворе

Одному из жителей подмосковного Одинцова оставили записку с угрозами после того, как он припарковался в чужом дворе соседнего дома. Текст послания опубликовали в группе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».

«Вы живете на Жукова,15, а паркуете свой автомобиль на Жукова, 18. Удивляет тот факт, что вы это делаете, несмотря на наличие свободных мест у вас во дворе! Понимаем, что с парковой в городе проблема, но мы против того, чтобы вы решали этот вопрос за наш счет», — говорится в письме.

Во избежание конфликтных ситуаций автор послания попросил владельца авто искать себе другое парковочное место. «У нас не таксопарк… КАСКО есть?» — говорится в конце записки.

Увиденное возмутило пользователей сети. Многие осудили автора послания. «У человека, написавшего это письмо, запасная жизнь есть?», «"За нас счет". Как же бесят такие умные. Вы, может, землю купили под парковку? Покажите документы», «Где хочет, там и паркуется, он к вам домой не заезжал», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи оригинальным способом попросили соседей соблюдать тишину.