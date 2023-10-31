Запасайтесь на зиму! Этот продукт резко подорожает к Новому году

К Новому году шоколад в российских магазинах резко подорожает, сообщила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Популярным продуктом стоит запасаться на зиму уже сейчас.

«Цены на шоколад до конца года могут вырасти как минимум на 20 процентов в связи с уменьшением урожая какао-бобов в странах-поставщиках, а также по причине нестабильности курса рубля к другим валютам», — сообщила эксперт.

По словам Новиковой, подорожание в основном коснется продукции с высоким содержанием какао. Таким образом можно будет выяснить, у какого шоколада наиболее натуральный состав.

Ранее стала известна средняя стоимость банки домашних заготовок на зиму.