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17:30, 03 ноября 2023
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Как часто надо заниматься сексом? Елена Малышева знает ответ

Елена Малышева

Елена Малышева

© Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Как часто надо заниматься сексом? На этот вопрос в эфире программы «Жить здорово!» ответили врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

По словам врачей, для поддержания здоровья интим рекомендован хотя бы раз в неделю. Регулярная сексуальная жизнь положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы: на 20 процентов снижаются риски сердечных катастроф, на 49 процентов — вероятность смерти из-за других болезней.

Ранее стало известно о том, какие прививки нужны после 30 лет: соведущий Малышевой дал рекомендации.

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