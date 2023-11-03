Как часто надо заниматься сексом? Елена Малышева знает ответ

Как часто надо заниматься сексом? На этот вопрос в эфире программы «Жить здорово!» ответили врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

По словам врачей, для поддержания здоровья интим рекомендован хотя бы раз в неделю. Регулярная сексуальная жизнь положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы: на 20 процентов снижаются риски сердечных катастроф, на 49 процентов — вероятность смерти из-за других болезней.

Ранее стало известно о том, какие прививки нужны после 30 лет: соведущий Малышевой дал рекомендации.