Замучили простуды? Это топ продуктов для иммунитета!

Замучили простуды? Топ продуктов, которые помогут восстановить и сохранить иммунитет, назвала нутрициолог Дарья Киселева, ее слова передает издание Pravda.Ru.

Врач пояснила, что во время болезни необходимо исключить из рациона мясо, грибы, жареную пищу, сладости, выпечку и фастфуд. А справиться с простудой помогут продукты с содержанием цинка: тыква, яйца, морепродукты.

Также в период недомогания полезны антиоксиданты, которые содержатся в облепихе, чернике, малине и клюкве. Эти ягоды можно заваривать в чай, добавила специалист. Мощным противовирусным действием облает и ряд специй: гвоздика, корица, куркума, паприка, кориандр.

«О действии витамина С говорить не будем, мы знаем о его роли иммуностимулятора. Отвар шиповника, припущенная брокколи, салат из болгарского перца, морс из черной смородины помогут держать его на хорошем уровне», — добавила Киселева.

Ранее терапевт Чиркова назвала реально опасную температуру при простуде.