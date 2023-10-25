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06:18, 25 октября 2023
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В российских школах и вузах нашли замену Хэллоуину

В российских школах и вузах нашли замену Хэллоуину

© Фото: Olivia Spink / Unsplash

Тыквенный спас вместо Хэллоуина решили отметить в российских школах и вузах. По данным Mash, призывы к этому появляются в аккаунтах образовательных учреждений в соцсетях.

«У кого-то Хэллоуин, а у нас — Тыквенный спас!» — пишут администраторы сообществ. Вместо костюмов ведьм и привидений детям и подросткам предлагают одеться в оранжевые и красные цвета, веселиться и никого не пугать. В Красноярске, Запорожье и Ижевске уже собирают тыквы и придумывают программу.

Журналисты отмечают, что упоминания о таком празднике появились лишь в прошлом году. О Тыквенном спасе высказались в Калининградской епархии, где заявили, что такого праздника не существует.

Ранее певица Наталья Штурм решила продать свой бюстгальтер, предложив потенциальному покупателю подарить его кому-то на Хэллоуин.

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