В российских школах и вузах нашли замену Хэллоуину

Тыквенный спас вместо Хэллоуина решили отметить в российских школах и вузах. По данным Mash, призывы к этому появляются в аккаунтах образовательных учреждений в соцсетях.

«У кого-то Хэллоуин, а у нас — Тыквенный спас!» — пишут администраторы сообществ. Вместо костюмов ведьм и привидений детям и подросткам предлагают одеться в оранжевые и красные цвета, веселиться и никого не пугать. В Красноярске, Запорожье и Ижевске уже собирают тыквы и придумывают программу.

Журналисты отмечают, что упоминания о таком празднике появились лишь в прошлом году. О Тыквенном спасе высказались в Калининградской епархии, где заявили, что такого праздника не существует.

Ранее певица Наталья Штурм решила продать свой бюстгальтер, предложив потенциальному покупателю подарить его кому-то на Хэллоуин.