Названо самое удачное время для закупки спиртного к Новому году

Самое удачное время для закупки спиртного к Новому году назвал «Ленте.ру» глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Он посоветовал покупать импортный алкоголь уже сейчас.

«Если говорить об импорте, то в первую очередь подорожают тихие и игристые вина. Крепкий алкоголь тоже подорожает, но если на цены на винодельческую продукцию влияют девальвация рубля и повышение таможенных пошлин, то на крепкий алкоголь — только девальвация», — пояснил эксперт.

Черниговский предположил, что цены на отечественный алкоголь останутся на прежнем уровне до конца года. Это касается как вин и шампанского, так и водки. Поэтому с покупкой российского спиртного можно не торопиться.

Ранее популярные мифы об алкоголе развеяли врачи в выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале.