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09:52, 27 октября 2023
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Загадочная смерть продюсера «Елки-2». Причину выяснят судмедэксперты

Загадочная смерть продюсера «Елки-2». Причину выяснят судмедэксперты

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Тело продюсера фильма «Елки-2» Ирины Консенциуш обнаружила в московской квартире ее 71-летняя мать. По данным ИА «Регнум», родственница забеспокоилась, когда дочь перестала отвечать на звонки.

Зайдя в московскую квартиру дочери, пожилая женщина нашла ее тело в одной из комнат. Прибывшие на место полицейские констатировали смерть 48-летней Консенциуш.

Причину загадочной смерти предстоит выяснить. Ее определит судебно-медицинская экспертиза. Мать погибшей отметила, что при жизни у ее дочери не было проблем со здоровьем и хронических заболеваний.

Ранее в квартире в центре Москвы было найдено тело дочери известного актера Михаила Ульянова.

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