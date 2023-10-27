Загадочная смерть продюсера «Елки-2». Причину выяснят судмедэксперты

Тело продюсера фильма «Елки-2» Ирины Консенциуш обнаружила в московской квартире ее 71-летняя мать. По данным ИА «Регнум», родственница забеспокоилась, когда дочь перестала отвечать на звонки.

Зайдя в московскую квартиру дочери, пожилая женщина нашла ее тело в одной из комнат. Прибывшие на место полицейские констатировали смерть 48-летней Консенциуш.

Причину загадочной смерти предстоит выяснить. Ее определит судебно-медицинская экспертиза. Мать погибшей отметила, что при жизни у ее дочери не было проблем со здоровьем и хронических заболеваний.

Ранее в квартире в центре Москвы было найдено тело дочери известного актера Михаила Ульянова.