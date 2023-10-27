09:52, 27 октября 2023
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Загадочная смерть продюсера «Елки-2». Причину выяснят судмедэксперты
© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Тело продюсера фильма «Елки-2» Ирины Консенциуш обнаружила в московской квартире ее 71-летняя мать. По данным ИА «Регнум», родственница забеспокоилась, когда дочь перестала отвечать на звонки.
Зайдя в московскую квартиру дочери, пожилая женщина нашла ее тело в одной из комнат. Прибывшие на место полицейские констатировали смерть 48-летней Консенциуш.
Причину загадочной смерти предстоит выяснить. Ее определит судебно-медицинская экспертиза. Мать погибшей отметила, что при жизни у ее дочери не было проблем со здоровьем и хронических заболеваний.
Ранее в квартире в центре Москвы было найдено тело дочери известного актера Михаила Ульянова.