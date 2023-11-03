Задолжал Климовой миллионы! Что грозит актеру Петренко

О грозящем актеру Игорю Петренко новом запрете из-за миллионных долгов перед бывшей супругой, актрисой Екатериной Климовой, рассказывает «СтарХит».

«В Перовский суд Москвы поступил иск с требованием об установлении для должника временного ограничения на выезд из РФ по заявлению судебного пристава исполнителя», — говорится в сообщении интернет-издания.

Уточняется, что связанный с задолженностью по алиментам иск составлен с рядом нарушений, поэтому пока отложен. На исправление ошибок истцу дано время.

Впервые Климова обратилась в суд, чтобы принудить Петренко выплачивать законные алименты, год назад. Этим летом сумма долга составляла около пяти миллионов рублей, а в середине осени — 3,773 миллиона рублей. Актрисе деньги нужны срочно, поэтому она пытается надавить на бывшего мужа всеми возможными способами.

Ранее сообщалось, что суд не удовлетворил требований третьей жены композитора Александра Градского. Ольга Градская не получила наследство.