«Нужно вовремя остановиться». Диетолог назвала признаки зацикленности на еде

Признаки зацикленности на еде назвала в своем Telegram-канале врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Она отметила, что стремление постоянно правильно питаться может привести к психическому расстройству.

Доктор отнесла к патологии мысли о еде более трех часов в день, постоянный подсчет калорий, избегание мероприятий с совместными приемами пищи, постоянные придумывания новых для себя правил питания. Кроме того, стоит задуматься, если вы исключаете из рациона целые группы продуктов из-за их мнимого вреда и едите невкусную для вас пищу из-за того, что она низкокалорийная.

«Важно понимать, что это хорошо — увлекаться здоровым питанием, искать здоровые продукты и рецепты. Но если это перерастает в болезненную навязчивость, нужно вовремя остановиться», — предупредила врач.

Ранее Комиссарова развеяла популярный в России миф об обязательности супов в рационе.