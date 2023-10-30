Лучшие отели и дорогая машина. Что еще требует для себя забытая звезда 90-х?

Что требует для себя забытая звезда 90-х? Позиции своего райдера в эфире YouTube-шоу журналистки Мадонны Мур раскрыла певица Ирина Салтыкова.

По словам исполнительницы, во время гастрольных туров в самолетах она пользуется только бизнес-классом, по городам передвигается исключительно на автомобилях марки Mercedes, а останавливается в лучших пятизвездочных отелях.

«А остальное все просто — обычный завтрак, обед, ужин. Что есть в городе, то и едим», — поделилась артистка в интервью.