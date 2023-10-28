На хмельном топливе. В Москве стартовал забег пивных спортсменов

Необычный конкурс для пивных спортсменов стартовал в Москве. Участникам «Пивной мили» предстоит выпить четыре банки пива и пробежать после каждой 400 метров, сообщает Baza.

По данным источника, участники забега должны выбивать по 0,33 хмельного напитка до дна только в специально отведенном для этого месте. Тех, кого вырвало, ждет наказание в виде штрафного круга. Как пишет Baza, людей, которым становится плохо во время забега, всегда хватает.

Издание также опубликовало видео, на котором один из участников предстал в необычном костюме — салатовых плавках, как у главного героя фильма «Борат».