За день до смерти. Врач рассказала о состоянии умирающего человека

О том, что ощущает человек за несколько суток до собственной смерти, в эфире программы Women's Hour на BBC RADIO 4 рассказал врач паллиативной помощи, которая проработала в хосписе 30 лет, Кэтрин Мэнникс.

По словам специалиста, состояние умирающего человека можно сравнить с работой старого мобильного телефона, который даже после подключения к зарядке не заряжается. В последние дни жизни человека сон, вода и еда не способы вернуть ему силы.

С каждым мгновением сон все больше превращается в беспамятство, и человек умирает без страхов и тревог, потому что просто не понимает, что происходит, пояснила Мэнникс.