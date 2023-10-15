Юрист раскрыл опасные последствия предложения инспектора ДПС «договориться»

Об опасности предложения инспектора ДПС «договориться на месте» в беседе с агентством «Прайм» заявил адвокат Анатолий Миронов. Он подчеркнул, что согласие на такое предложение чревато достаточно серьезными последствиями.

По словам юриста, водителю может грозить лишение водительских прав, а также статус фигуранта уголовного дела, что предусмотрено статьей 291 или статьей 291.2 УК РФ, в зависимости от передаваемой суммы. Обе статьи наказываются лишением свободы.

Эксперт подчеркнул, что от инспектора следует требовать составления протокола на месте, напомнив, что за любое административное правонарушение наказание гораздо мягче, чем за уголовное.