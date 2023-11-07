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13:10, 07 ноября 2023
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Юрий Соломин в реанимации! Что известно о состоянии любимого артиста?

Народный артист СССР Юрий Соломин находится в реанимации после инсульта, сообщает Telegram-канал Mash. Что известно о состоянии 88-летнего худрука Малого театра?

Накануне Соломин почувствовал слабость в левой руке и головокружение, у него нарушилась речь. Артисту провели КТ-исследование, которое подтвердило инсульт. Состояние Соломина оценивается как тяжелое, его диагноз осложняет тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз.

Ранее стало известно, что артист почувствовал себя плохо во дворе дома в центре Москвы. Очевидцы сразу же вызвали скорую, и Соломина доставили в больницу.

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