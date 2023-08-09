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16:01, 09 августа 2023
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Юрий Лоза усомнился в полете Юлии Пересильд в космос

Юрий Лоза усомнился в полете Юлии Пересильд в космос

© Кадр: Telegram-канал «Радио «Комсомольская правда»»

Российский певец Юрий Лоза усомнился в полете актрисы Юлии Пересильд в космос для съемок фильма «Вызов». В интервью KP.RU он заявил, что полет был невозможен потому, что Земля плоская.

«Полностью убежден, что та версия, которую нам представляют о шарообразной Земле, она не верна», — пояснил артист.

По его мнению, эпизоды российского фильма «Вызов», вышедшего в прокат в апреле 2023 года, были сняты в специальной студии, а не в космосе. Кроме того, он убежден, что и другие знаковые эпизоды, связанные с освоением космоса, были записаны на видео на Земле, а не за ее пределами.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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