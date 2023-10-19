«Я не аппетитная блондинка»: Юлия Высоцкая ответила на критику ее фигуры

На критику ее фигуры ответила в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая.

«Народ! Ну вы даете! Я ошарашена. Фото предыдущего поста вызвало какой-то неадекватный ажиотаж. Да, фотошопа нет. Да, я не аппетитная блондинка с формами. Да, я знаю, сколько мне лет, и вы тоже знаете. Неужели вам соцсети нужны только для того, чтобы осуждать и обсуждать?» — обратилась она к хейтерам.

Высоцкая заявила, что не собирается набирать вес и одеваться в балахоны. «И фотки на странице будут только те, которые мне нравятся», — заявила знаменитость.

Эа день до этого телеведущая опубликовала фото в темно-синем топе, мини-юбке и сапогах такого же цвета.

Ранее рекомендацию своим плюс-сайз-подписчикам дала певица Анна Семенович.