Люди
02:32, 06 октября 2023
1 мин.

Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике

Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
© Фото: Telegram-канал Юлии Пересильд

Актриса Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике и восхитила пользователей сети. Пляжное фото она опубликовала в личном Telegram-канале.

На снимке артистка позирует на турецком курорте, перед объективом камеры она появилась в слитном купальнике бордового цвета и солнцезащитных очках с черной оправой, а волосы оставила распущенными.

«Необыкновенная женщина», «Все в вас прекрасно: и тело, и душа», «Фигура — отпад», «Ослепила красотой», «Голливуд тихо вздыхает в сторонке», «У вас глаза краше вашего образа», «Красавица», — написали комплименты поклонники.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.