Актриса Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике и восхитила пользователей сети. Пляжное фото она опубликовала в личном Telegram-канале.

На снимке артистка позирует на турецком курорте, перед объективом камеры она появилась в слитном купальнике бордового цвета и солнцезащитных очках с черной оправой, а волосы оставила распущенными.

«Необыкновенная женщина», «Все в вас прекрасно: и тело, и душа», «Фигура — отпад», «Ослепила красотой», «Голливуд тихо вздыхает в сторонке», «У вас глаза краше вашего образа», «Красавица», — написали комплименты поклонники.