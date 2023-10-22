Юлия Ковальчук записала видео без макияжа

Селфи-видео без макияжа записала и опубликовала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 40-летняя певица и телеведущая, ставшая этим летом матерью во второй раз Юлия Ковальчук.

Она сняла себя во время прогулки с младшей дочерью, чтобы пожаловаться на погоду в столице.

«Ну не знаю, что это за осень. Осень, как зима! Можно мне туда, в колясочку, и согреться?» — сказала она.

В ролике Ковальчук одета в белый пуховик с капюшоном, на ней также шапка, шарф и вязаные перчатки. Она стоит у дома и покачивает коляску с малышкой.