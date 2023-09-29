35-летняя певица Юлианна Караулова показала фигуру в бикини

«Чтобы вы не думали, что я просто мамочка счастливого ангелочка», — написала артистка.

На снимке знаменитость позирует перед зеркалом в раздельном купальнике зеленого цвета. Волосы Караулова оставила распущенными, а из аксессуаров надела солнцезащитные очки с темными стеклами и золотой браслет.