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05:33, 29 сентября 2023
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35-летняя певица Юлианна Караулова показала фигуру в бикини

35-летняя певица Юлианна Караулова показала фигуру в бикини

© Фото: @yulianna_karaulova

35-летняя певица Юлианна Караулова показала фигуру в бикини. Фотографию она опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

35-летняя певица Юлианна Караулова показала фигуру в бикини

© Фото: @yulianna_karaulova

«Чтобы вы не думали, что я просто мамочка счастливого ангелочка», — написала артистка.

На снимке знаменитость позирует перед зеркалом в раздельном купальнике зеленого цвета. Волосы Караулова оставила распущенными, а из аксессуаров надела солнцезащитные очки с темными стеклами и золотой браслет.

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