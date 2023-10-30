Яблоко поможет от поноса? Перечислены болезни, от которых может избавить популярный фрукт

Болезни, от которых помогут яблоки, перечислила диетолог Юлия Леметина. В беседе с InfoForMe она рассказала, что популярный фрукт может помочь при поносе.

Кроме того, благодаря флавоноидам и каротиноидам яблоки могут защитить от рака, а также стать эффективной профилактикой заболеваний бронхов и легких. Диетолог посоветовала есть яблоки при токсикозе в беременность. От охриплости голоса, по ее словам, избавит жареное яблоко с медом, а при ангине и инфекциях горла поможет яблочный уксус, смешанный с горячей водой и ложкой меда.

Леметина напомнила, что фрукт богат полезными веществами: витаминами А, В1, В2 и С, а также магнием, калием, фосфором и железом.