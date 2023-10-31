«Я офигел!» Моргенштерн рассказал, как живет создатель «ВКонтакте» за границей

Как живет создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, российский предприниматель и программист Павел Дуров за границей? В подкасте Frame Tamer на YouTube об этом рассказал рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов).

По словам исполнителя, Дуров сам пригласил его к себе в гости в Объединенных Арабских Эмиратах. «Я офигел, в какой вилле он живет — никогда не видел таких домов», — рассказал артист.

По информации издания «СтарХит», состояние Павла Дурова на 2023 год оценивается в 17 миллиардов долларов.