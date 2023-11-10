«Я была жесткой». Звезда «Москва слезам не верит» раскаялась после смерти сына

Звезда фильма «Москва слезам не верит», народная артистка РФ Раиса Рязанова после смерти сына раскаялась в своей излишней строгости по отношению к нему. Слова звезды приводит aif.ru.

Рязанова вспомнила, что выгнала сына из дома, когда он учился в шестом классе. По словам актрисы, мальчик часто хулиганил в школе, и после очередного замечания в дневнике ее терпение лопнуло.

«Он собрал книги, взял спортивную форму и ушел… А я себе места не нахожу, не знаю, куда он, что он. Звонит мне Надя, новая жена мужа. "Раечка, Данька пришел. Чего мне делать?"... Сегодня я, конечно, жалею, что была такой жесткой», — призналась Рязанова.

Сын Рязановой, актер Данила Перов умер в 2020 году в результате оторвавшегося тромба. Ему был 51 год.

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