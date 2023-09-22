50-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 50-летняя актриса Юлия Высоцкая.

На видео артистка позировала в раздельном купальнике черного цвета. Сверху она накинула длинную белую рубашку, волосы убрала назад, а образ дополнила темными солнцезащитными очками.

«Муза», «Молодец. В отличной форме», «Аппетитно», «Красоточка», «Шикарная», «Вы прекрасны», «Офигенная. Просто огонь», «Вы просто шикарная», «Вечная девочка — такой кайф», — написали поклонники.