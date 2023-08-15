13:01, 15 августа 2023
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Высоцкая и Кончаловский уехали из России
© Фото: Unsplash
Известная российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая и ее муж, режиссер Андрей Кончаловский уехали из страны. На данный момент звездная семья проводит время на своей вилле в Италии, откуда артистка делится фотографиями на своей странице в Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Известно, что супруги отдыхают на вилле в Тоскане, которую Кончаловский приобрел более десяти лет назад.
В соцсетях Высоцкая публикует фотографии различной традиционной еды, среди которой преимущественно блюда из макарон.