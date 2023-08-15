Высоцкая и Кончаловский уехали из России

Известная российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая и ее муж, режиссер Андрей Кончаловский уехали из страны. На данный момент звездная семья проводит время на своей вилле в Италии, откуда артистка делится фотографиями на своей странице в Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Известно, что супруги отдыхают на вилле в Тоскане, которую Кончаловский приобрел более десяти лет назад.

В соцсетях Высоцкая публикует фотографии различной традиционной еды, среди которой преимущественно блюда из макарон.