Вышла замуж за троих! Эта женщина смогла провернуть безумный план

Уже состоящая в законном браке китаянка вышла замуж еще за троих мужчин. О том, как она смогла провернуть безумный план, пишет South China Morning Post.

По сведениям издания, 35-летняя женщина втайне от супруга завела троих женихов, каждому из которых представилась одиночкой. После месяца «жизни на четыре фронта» она предложила каждому из любовников жениться на ней. При этом китаянка уточнила, что официально выйти замуж пока не может, чтобы получить государственную компенсацию из-за сноса дома, и предложила каждому провести неофициальную свадебную церемонию.

Целью женщины были денежные подарки от гостей. Она наняла актеров, которые сыграли на трех торжествах ее родственников и друзей. От гостей со стороны «мужей» она получила в общей сложности 660 тысяч юаней (8,6 миллиона рублей).

Реальный супруг китаянки почти всегда был на работе, поэтому ни о чем не догадывался. Трем любовникам она врала, что очень много работает, но успевала провести понемногу времени с каждым.

Через некоторое время женщина заявила одному из «мужей», что ждет от него двойню и планирует рожать в доме родителей в другом городе. Она прислала ему фальшивые результаты обследований. Когда китаянка якобы родила, мужчина вместе со своей матерью приехал знакомиться с детьми. Встретивший их врач-актер не смог убедительно ответить на вопросы, тогда мужчина заподозрил неладное, провел собственное расследование, узнал всю правду об обманщице и заявил на нее в полицию.

Китаянку арестовали. За мошенничество ей грозит не менее десяти лет лишения свободы. Узнавший о выходках женщины законный муж подал на развод.