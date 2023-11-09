Выросла в нищете! Что известно о детстве Ирины Шейк в российской глубинке?

Американская супермодель российского происхождения Ирина Шейк дала интервью Elle, в котором рассказала о своем детстве и юности в Челябинской области. Что стало известно о жизни звезды в глубинке?

Настоящее имя Шейк — Ирина Шайхлисламова. Манекенщица появилась на свет в 1986 году в городе Еманжелинск в семье шахтера и учительницы музыки. Отец Ирины умер от пневмонии, когда ей было 14 лет. Будущая звезда росла в нищете, рано начала работать. В юности она раздавала листовки.

Модель призналась, что ее отец всегда хотел иметь сына. «Я ненавидела быть девочкой. Помню ссоры с мамой, она хотела одеть меня во что-нибудь цветастое. Я хотела темные цвета и что-то солидное», — вспомнила она.

Шейк подчеркнула, что с благодарностью вспоминает те годы. По ее словам, трудные жизненные условия и смекалка привели ее к успеху.

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