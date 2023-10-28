00:35, 28 октября 2023
1 мин.
Выпрыгнула из окна! Россиянка придумала безумный способ выйти из автобуса
Россиянка придумала безумный способ выйти из автобуса во время его движения. Женщина выпрыгнула из окна транспортного средства в Пензе и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Бущующий мир».
По данным источника, ситуация произошла на маршруте автобуса №82С. Стало известно, что женщина решилась на такой шаг потому, что водитель не остановил автомобиль там, где ей было надо выйти.
На кадрах россиянка вылезает в форточку автобуса и падает на асфальт, после чего поднимается и переходит оживленную проезжую часть в неположенном месте.
Ранее объявления водителя в автобусе рассмешили москвичей.