Роспотребнадзор дал советы по выбору вареников

Советы по выбору вареников в магазине дал в своем Telegram-канале Роспотребнадзор. По словам специалистов ведомства, нужно учесть несколько факторов: состав теста, внешний вид продукта, целостность упаковки, надежность производителя.

«Лучшие вареники готовятся из дрожжевого теста. Если упаковка прозрачная, убедитесь, что вареники ровные, без трещин или разрывов. Края должны быть аккуратно склеены — так, чтобы начинка не вытекала при готовке», — отметили в Роспотребнадзоре.

Эксперты подчеркнули, что упаковка должна быть целой, неповрежденной и содержать всю необходимую информацию о продукте, включая состав и срок годности.

«Лучше всего выбирать известные и надежные марки, хотя вареники, сделанные вручную, имеют неповторимый вкус и качество», — добавили в ведомстве.

Хранить вареники лучше всего в морозильной камере при температуре не выше 18 градусов мороза — это позволит сохранить их свежесть и качество на длительный срок.