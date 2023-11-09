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12:30, 09 ноября 2023
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«Пытаются втянуть в скандал!» Почему Орбакайте отказалась появляться в России?

«Пытаются втянуть в скандал!» Почему Орбакайте отказалась появляться в России?

© Кадр: «Кристина Орбакайте» / YouTube

Почему певица Кристина Орбакайте отказалась появляться в России? По данным KP.RU, дочь артистки Аллы Пугачевой отказалась от съемок в новогодних шоу даже за большие гонорары.

Орбакайте постоянно проживает в США. На днях артистка выступила с заявлением, что ее пытаются втянуть в скандал. «Дорогие друзья, от моего имени спародированным голосом звонят моим знакомым и провоцируют их на разговор. Пожалуйста, будьте внимательны! Лучше перезвоните мне», — сказала она.

Ранее стало известно, что Пугачева планирует вернуться на сцену в Москве. По данным СМИ, артистка готова выступить в столице за 500 тысяч долларов.

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