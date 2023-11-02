Все просвечивает! Рогов назвал модницам самую трендовую вещь

Самую трендовую вещь сезона назвал модницам стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. Это просвечивающая кружевная юбка или такое же платье.

К посту эксперт прикрепил несколько фото модных инфлюенсеров на улицах мировых столиц. Тонкое кружево они сочетают с футболками, кожаными куртками, пиджаками, грубыми ботинками и сапогами.

Рогов также привел в пример один из выходов модели Кары Делевинь, когда она надела прозрачное кружевное платье с черным нижним бельем, а сверху накинула желтое пальто.

Ранее Рогов назвал модное осеннее сочетание.