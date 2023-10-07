Диетолог перечислила самые вредные популярные продукты для детей

Самые вредные популярные продукты для детей перечислила в разговоре с «Газетой.Ru» детский врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева. По ее словам, это сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки.

Эксперт уточнила, что в йогуртах, молочных коктейлях и глазированных сырках содержится очень много сахара, консервантов и красителей. Такие продукты стоит исключить детям, склонным к набору веса, подчеркнула врач.

В случае с готовыми завтраками специалист отметила, что чаще всего они изготавливаются не из натуральных злаков, как заявляет производитель. На самом деле в составе большое количество сахара и «быстрых» калорий. А в процессе производства при обработке злаки теряют всю клетчатку, витамины и минералы.