Врач Терентьева назвала обязательные исследования при проблемах с лишним весом

Обязательные исследования при проблемах с лишним весом назвала в беседе с «Мослентой. Онлайн» руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева.

«Если при ежегодной диспансеризации выявлены проблемы с весом или только с увеличением живота преимущественно за счет висцерального жира, — следует сдать биохимический тест крови с определением параметров белкового, углеводного, желчного обмена, функции почек и печени», — порекомендовала врач.

Специалист также посоветовала проверить уровень гормонов щитовидной железы, липидный профиль крови, ультрачувствительный С-реактивный белок. Мужчинам репродуктивного возраста до 60 лет и женщинам до 50 лет необходимо узнавать уровень половых гормонов.

По словам Терентьевой, результаты лабораторных тестов помогут лечащему врачу разработать стратегию лечения и при необходимости назначить дополнительные исследования.