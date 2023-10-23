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03:20, 23 октября 2023
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Врач Терентьева назвала обязательные исследования при проблемах с лишним весом

Врач Терентьева назвала обязательные исследования при проблемах с лишним весом

© Фото: Monika Kozub / Unsplash

Обязательные исследования при проблемах с лишним весом назвала в беседе с «Мослентой. Онлайн» руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева.

«Если при ежегодной диспансеризации выявлены проблемы с весом или только с увеличением живота преимущественно за счет висцерального жира, — следует сдать биохимический тест крови с определением параметров белкового, углеводного, желчного обмена, функции почек и печени», — порекомендовала врач.

Специалист также посоветовала проверить уровень гормонов щитовидной железы, липидный профиль крови, ультрачувствительный С-реактивный белок. Мужчинам репродуктивного возраста до 60 лет и женщинам до 50 лет необходимо узнавать уровень половых гормонов.

По словам Терентьевой, результаты лабораторных тестов помогут лечащему врачу разработать стратегию лечения и при необходимости назначить дополнительные исследования.

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