Врач перечислила признаки «травмы ныряльщика»

Признаки «травмы ныряльщика» перечислила в личном Telegram-канале педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная. Повреждение возникает при прыжке головой вниз на мелководье, что приводит к вывиху или перелому шейных позвонков, пояснила врач.

«Могут быть жалобы на шею: боль в шее или уменьшение диапазона движений позвоночника, спазм мышц в области позвоночника, неспособность двигать шеей или поворачивать голову», — написала специалист.

О повреждениях позвоночника иногда свидетельствуют и неврологические симптомы вне шеи, которые были в любое время после травмы и даже прошли. К таким проявлениям Левадная отнесла слабость, паралич, онемение или покалывание в руках или ногах.

До словам врача, дети до восьми лет более восприимчивы к травмам шейного отдела позвоночника из-за особенностей их анатомии. Поэтому, если даже ребенок ходит, но есть подозрение на повреждения, важно обратиться к врачу.