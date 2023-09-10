Врач оценил вероятность одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Вероятность одновременно заболеть гриппом и COVID-19 оценил в комментарии «Ленте.ру» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он назвал такую ситуацию возможной, но маловероятной.

Врач также предупредил, что осенью и зимой активность обоих вирусов вырастет. Однако, по его словам, COVID-19 уже не будет распространяться с такой интенсивностью. «Конечно, он уже не достигнет тех масштабов, которые были последней зимой и особенно зимой 2022 года, когда миллионы людей заболевали, такого не будет», — заверил Альтштейн.