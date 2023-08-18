Врач назвала способ спасти жизнь подавившемуся человеку

Способ спасти жизнь подавившемуся человеку раскрыла врач Эвелина Овнанян в беседе с NEWS.ru.

«Если другой человек подавился, наклоните его вперед вниз, одной рукой поддерживайте под живот, другой нанесите между лопаток пять-шесть ударов открытой ладонью», — описала метод первой помощи медик.

Если указанные действия не помогли, следует вызвать скорую помощь и применить прием Геймлиха. Для его выполнения нужно приложить сжатую в кулак руку чуть выше пупка большим пальцем к животу, накрыть кулак другой рукой и пять раз резко надавить на себя и вверх.