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07:01, 18 августа 2023
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Врач назвала способ спасти жизнь подавившемуся человеку

Врач назвала способ спасти жизнь подавившемуся человеку

© Фото: Martin Splitt / Unsplash

Способ спасти жизнь подавившемуся человеку раскрыла врач Эвелина Овнанян в беседе с NEWS.ru.

«Если другой человек подавился, наклоните его вперед вниз, одной рукой поддерживайте под живот, другой нанесите между лопаток пять-шесть ударов открытой ладонью», — описала метод первой помощи медик.

Если указанные действия не помогли, следует вызвать скорую помощь и применить прием Геймлиха. Для его выполнения нужно приложить сжатую в кулак руку чуть выше пупка большим пальцем к животу, накрыть кулак другой рукой и пять раз резко надавить на себя и вверх.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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